Raffica di furti nella notte a Sassari, colpiti quattro negozi

I carabinieri indagano su tutti gli episodi. Con l'ausilio delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, cercano indizi per identificare i responsabili. Ma intanto, la sensazione è che la città sia sotto assedio. Questi furti si aggiungono a una serie di episodi che da almeno un mese tengono Sassari in tensione: incendi di auto, spaccate nei negozi, altri furti. Una situazione che esige risposte rapide e concrete. La cittadinanza attende segnali. Le forze dell'ordine sono al lavoro, ma la sicurezza percepita è ai minimi storici. In gioco non ci sono solo beni materiali, ma la fiducia stessa in una convivenza civile che sembra sempre più minacciata.

Da un mese Sassari vive in allarme. Nella notte, quattro negozi nel centro cittadino sono stati assaltati dai ladri. La tecnica è sempre la stessa: un masso per sfondare porte o vetrine di vetro, poi via con il denaro delle casse. I malviventi hanno preso di mira due rivendite di occhiali, un bar da cui hanno portato via direttamente la cassa, e un minimarket. Un colpo dietro l'altro, che lascia i commercianti esausti e preoccupati.