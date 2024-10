Ennesima tragedia della strada: Fonni piange quattro giovani vite spezzate

Le vittime sono Michele Coinu, 20 anni, probabilmente alla guida, Marco Innocenti, proprietario della Fiat Punto, appena diciottenne, Michele Soddu, anch'egli ventenne, e Lorenzo Figus, il più giovane, di soli 17 anni. Sul posto, i vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri e i soccorritori del 118 hanno operato fino a notte fonda, unendo sforzi per riportare indietro quelle vite che ormai non c’erano più. Fonni piange i suoi figli, un paese stretto in un dolore che sembra troppo grande da sopportare. C’è un silenzio pesante che accompagna questa tragedia, il silenzio di chi sa che nulla potrà restituire quei volti, quelle risate, quei sogni spezzati per sempre in una curva.

Ancora dolore, ancora vite troppo giovani strappate nel silenzio di una notte maledetta. Fonni si sveglia in lutto per la perdita di quattro ragazzi, tutti tra i 17 e i 20 anni, che non sono tornati a casa. L’incidente è avvenuto sulla provinciale 69, alla periferia del paese, dove la Fiat Punto rossa su cui viaggiavano è uscita di strada in una curva, ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata. Dei ragazzi non si avevano notizie dal pomeriggio di mercoledì; preoccupati per il loro mancato ritorno, amici e familiari avevano iniziato a cercarli. L’allarme è stato lanciato solo la sera, quando le famiglie hanno realizzato che i giovani non erano rientrati. Poi, la scoperta straziante: l’auto accartocciata e i corpi senza vita, sbalzati fuori dall’abitacolo schiacciato.