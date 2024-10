Auto fuori strada nel Nuorese: strappati alla vita quattro giovani

Le prime luci dell’alba hanno trovato la strada macchiata dal sangue e dai frammenti di vite ancora da costruire. I vigili del fuoco di Nuoro, intervenuti insieme ai carabinieri e ai soccorritori del 118, hanno lottato contro il buio e il freddo per riportare a casa quei corpi inermi, ma Fonni si sveglia stamattina senza una parte di sé, col cuore spezzato. I quattro ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’auto, come se persino la macchina avesse voluto rifiutare l’ingiustizia di un destino così crudele.





La vettura, fuori controllo, si è ribaltata più volte, lasciando solo domande senza risposta e un dolore che si fatica a contenere. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell’incidente. Ma cosa importa, adesso, di sapere cosa o chi sia stato a spezzare queste vite? Quello che resta è il vuoto, quello che resta è un dolore che il tempo non cancellerà. Fonni si stringe attorno alle famiglie, in un silenzio che parla di amore e disperazione, di comunità e solidarietà, ma anche di quella rabbia silente di fronte a tragedie che lasciano solo vuoto e lacrime.

C’è un silenzio surreale a Fonni, che forse racconta meglio di qualsiasi parola il dolore di chi, in una notte, ha perso quattro dei suoi figli migliori. Avevano tra i 17 e i 20 anni, quattro giovanissimi con un’intera vita davanti. I loro sogni, le loro risate, tutto si è spezzato su quella maledetta curva della provinciale 69, appena fuori dal paese. È qui che la Fiat Punto in cui viaggiavano è uscita di strada, finendo in una scarpata. Un volo fatale che non ha lasciato loro scampo.