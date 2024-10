Audace colpo al Banco di Sardegna di Trinità d’Agultu: ladri in fuga, sul posto l’utilitaria abbandonata

La fuga è proseguita a piedi, ma non prima di aver abbandonato la Panda come una carcassa inutile, testimonianza muta del misfatto. Intervenuti prontamente, i Carabinieri di Trinità d’Agultu stanno ora cercando di fare luce su questo episodio increscioso e di verificare se la cassa sottratta contenesse del denaro. Pare, inoltre, che tre individui siano stati avvistati mentre si dileguavano, quasi fossero ombre nella notte, dopo aver gettato un’ombra sinistra sulla sicurezza del paese. Auspichiamo che chi di dovere possa intervenire con celerità affinché tali atti indecorosi non si ripetano, a tutela dei sentimenti delle persone perbene di questa comunità.

In una scena che potremmo definire a dir poco sconcertante, nella notte appena trascorsa, una banda di ladri ha compiuto un’azione ardita quanto disdicevole presso la filiale del Banco di Sardegna in via Sassari. Armati di cinghie e di una modesta Fiat Panda, i malfattori hanno pensato bene di sradicare dal muro la cassa della banca, noncuranti del danno arrecato e del disturbo alla quiete cittadina. Come se non bastasse, i ladri, probabilmente tre, hanno osato spezzare le vetrate della banca, portando a termine il loro piano con sfrontatezza e abbandonando poi l’utilitaria sul luogo del delitto, quasi a voler lasciare un segno della loro irriverenza.