Maltempo in Sardegna: pronti 5 milioni per gli aiuti dalla Regione





Le risorse, destinate a sostenere le zone più danneggiate, verranno incluse nella variazione di bilancio da 550 milioni di euro, già approvata dalle commissioni e in discussione in Consiglio regionale il prossimo 5 novembre. Ma il supporto non si fermerà qui: la Regione intende inserire ulteriori fondi nella Manovra finanziaria del 2025, da approvare entro la fine dell’anno, per garantire un aiuto più ampio e continuativo. I tecnici stanno lavorando per individuare i meccanismi necessari a rendere le somme immediatamente spendibili. Tuttavia, la stima precisa dei danni richiederà ancora tempo: la ricognizione dei danni alle abitazioni e alle strutture agricole è in corso, mentre gli agricoltori stanno affrontando la perdita di intere produzioni.

Cagliari – Dopo il violento nubifragio che ha colpito il Sud Sardegna e l’Oristanese nella notte tra sabato e domenica, la Regione è pronta a intervenire con uno stanziamento di 5 milioni di euro per i primi aiuti. L’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, ha già effettuato un sopralluogo nelle aree colpite, mentre la Protezione Civile è impegnata a valutare l’entità dei danni, tra cui abitazioni, aziende agricole e coltivazioni devastate dall’acqua. La situazione è aggravata dalla scomparsa di una persona nella riserva naturale di Monte Arcosu.