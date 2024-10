Assalto notturno a Sassari: cassaforte rubata dal supermarket Tuttigiorni

All’alba, i militari hanno avviato le indagini, raccogliendo tracce e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. La precisione dell’operazione lascia intuire che i responsabili conoscessero bene la struttura e le modalità per evitare ogni ostacolo. Nonostante i rilievi in corso, il bottino rimane ancora da quantificare, ma l’audacia e la rapidità del furto accendono nuove preoccupazioni per la sicurezza nell’area industriale.

Un colpo mirato e rapido quello messo a segno stanotte al supermarket Tuttigiorni nella zona industriale di Predda Niedda. Erano le 4 quando un gruppo di malviventi ha sfondato la vetrata del market con pesanti colpi di martello. Una volta all'interno, i ladri non hanno perso tempo: sapevano esattamente dove andare. Hanno raggiunto la cassaforte contenente gli incassi del fine settimana, l’hanno caricata su un furgone e si sono dileguati prima dell’arrivo delle guardie giurate e dei carabinieri.