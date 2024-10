“Allevare il Futuro”: un Convegno a Ozieri celebra 20 anni di Anacaad e la riproduzione assistita nel cavallo

Con lei, personalità di rilievo quali il presidente dell’Anacaad, Stefano Ferranti, il sindaco di Ozieri Marco Peralta, e figure storiche come gli ex direttori dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna, Paolo Puddu e Diego Satta. Dal 2004, l’Anacaad si è affermata come punto di riferimento per la tutela del cavallo anglo arabo, una razza di prestigio che riflette non solo la storia, ma anche il carattere dei territori sardi. Difendere e valorizzare queste tradizioni significa, per l’associazione, costruire un’eredità che guarda al futuro, coinvolgendo anche le nuove generazioni di allevatori in un percorso di responsabilità e di trasmissione di valori.





È questo il tratto distintivo di Anacaad, che nel silenzio operoso ha sostenuto allevatori e proprietari con risorse, servizi e formazione, senza mai perdere di vista l’obiettivo primario: la preservazione della razza. Con collaborazioni che vanno dal Ministero dell’Agricoltura fino alla Commissione Tecnica Centrale, Anacaad si inserisce oggi nel contesto del settore equestre nazionale come un interlocutore credibile e innovativo. Questo convegno, dunque, non è solo una celebrazione, ma anche un’occasione di riflessione sul futuro della riproduzione equina, per affrontare le sfide dell’allevamento moderno con una competenza ormai ventennale.

L’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e suoi Derivati (Anacaad) celebra vent’anni di attività con il convegno “Allevare il futuro - Tecniche di riproduzione assistita nel cavallo”, che si terrà a Ozieri, in piazza Borgia 4, a partire dalle ore 10. Un evento che unisce esperti e autorità, voluto per approfondire le innovazioni in campo veterinario e il futuro della riproduzione equina, nel segno della tradizione e della modernità. Il cuore scientifico del convegno sarà rappresentato dall’intervento della dottoressa Irma Rosati, veterano del settore e specialista in fisiologia della riproduzione animale, attualmente alla guida del centro di produzione embrionale equino EquiARTs nel Regno Unito.