Sartiglia di Oristano: Il Prefetto richiama l’attenzione sulla sicurezza pubblica e la tutela delle tradizioni

“Lo svolgimento di una manifestazione pubblica richiede la massima sinergia interistituzionale tra tutte le componenti interessate, da quelle statali a quelle espressione di poteri locali e territoriali,” ha dichiarato il Prefetto Angieri, ricordando che ogni evento sul territorio necessita di uno sforzo condiviso per coniugare le esigenze di sicurezza con il rispetto delle tradizioni storico-culturali che definiscono l’identità della comunità. In vista di un flusso importante di spettatori e dell’arricchimento del programma della Sartiglia con eventi musicali, gastronomici e culturali, sarà fondamentale rafforzare la cornice di sicurezza attorno all’evento. A tale scopo, il Prefetto ha recentemente diramato una circolare rivolta agli organismi e alle istituzioni incaricate della gestione delle manifestazioni pubbliche. Questa circolare contiene le linee guida necessarie per garantire l’omogeneità e la coerenza dei modelli organizzativi previsti dalle normative vigenti, e mira a individuare in modo preventivo i rischi e le vulnerabilità, consentendo l’adozione di misure efficaci per la tutela della sicurezza pubblica.





La Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica avranno il compito di applicare queste disposizioni, che si estenderanno anche ad altre celebrazioni storico-culturali della provincia, come l’Ardia, Sa Carrela ‘e Nanti e Su Marrulleri. Con l’avvicinarsi della Sartiglia, la città di Oristano si affida all’impegno congiunto delle istituzioni per assicurare che la manifestazione si svolga in un clima di serenità, rispettando la tradizione e salvaguardando l’integrità di chi vi partecipa.

Oristano si prepara alla prossima edizione della Sartiglia, la storica giostra equestre che ogni anno richiama migliaia di visitatori e celebra le antiche tradizioni della città. Con la complessità e il prestigio che l’evento rappresenta per l’intera comunità, il Prefetto di Oristano, dott. Angieri, ha sottolineato l’importanza di un coordinamento attento e scrupoloso tra le istituzioni e gli enti coinvolti, ponendo la massima attenzione sulla sicurezza e l’incolumità pubblica. In questi giorni, in Prefettura si stanno svolgendo le prime riunioni operative, in un dialogo costruttivo che coinvolge amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con l’obiettivo di garantire il successo della manifestazione nel rispetto delle normative di sicurezza.