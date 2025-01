Lavorare in smart working nel 2025: quali sono le professioni più richieste?

Fino a qualche anno fa si parlava di smart working solo ed esclusivamente come secondo lavoro per arrotondare, mentre oggi si è trasformato in un’opzione particolarmente apprezzata e conveniente sia per le aziende che per i dipendenti.

Sono sempre più i professionisti che decidono di guadagnare soldi da casa mettendo in pratica le loro skill, è possibile lavorare come freelance ma anche essere assunti da un’azienda e svolgere le proprie mansioni in remoto. Il 2025 sarà un anno cruciale per l’economia digitale, ma quali sono le professioni più richieste dal mercato e dalle aziende per lavorare in smart working?

Specialisti in cybersecurity

Proprio grazie alla crescente percentuale dei lavori da remoto adottati dalle aziende e dei liberi professionisti, la figura dello specialista in cybersecurity è sempre più richiesta per proteggere i dati sensibili, bancari e dei brand. Tra ingegneria informatica e competenze crittografiche avanzate, gli esperti in cybersecurity hanno sempre un posto riservato tra le ricerche professionali di mercato.

Tutor digitale e supporto online: il mondo della formazione

Queste figure professionali si dividono in diverse sottocategorie, perché oltre al tutor e alle figure di supporto online, ci sono anche gli insegnanti, sempre più richiesti dal mercato per svolgere le lezioni in streaming nelle università telematiche, ma anche per i corsi di formazione e aggiornamento.

Esperti in AI e ingegneria dei software

Mentre l’Intelligenza Artificiale sta diventando sempre di più uno strumento integrato nei processi aziendali, ma anche un vero e proprio motore di ricerca alla pari di Google, il mercato è alla ricerca di esperti in AI e ingegneria dei software, capaci di sviluppare, creare e curare le app aziendali. Come tutti gli altri lavori analizzati, anche questo si svolge in smart working e comprende una forte domanda per il settore del blockchain.

Digital marketing: dal copywriter agli influencer

Il marketing digitale comprende tutta una serie di professioni più richieste dal mercato nei prossimi anni, come per esempio il copywriter e content creator, che lavorano sui contenuti dei testi, video, immagini e qualsiasi strategia di marketing che percorra la strada della mission aziendale.

Tra le figure professionali più richieste in questa categoria, ci sono anche gli Specialisti SEO, esperti che si occupano dell’ottimizzazione delle pagine aziendali (ma anche dei prodotti o servizi venduti) sui motori di ricerca.

I professionisti che possono lavorare in smart working occupandosi del digital marketing sono anche fotografi e videomaker, mentre i Social Media Manager restano figure ibride, che nella maggior parte dei casi devono conciliare smart working con il lavoro in presenza.

Un’altra delle figure più ricercate dal mercato della digital economy nel 2025 è sicuramente l’influencer, che svolge la maggior parte del lavoro in remoto o persino in viaggio.

Per le piccole aziende sono i nano influencer a rispondere alle esigenze di budget più economici, infatti, questa figura professionale lavora con un numero di follower che va da 1000 a 10000, mentre per le medie aziende è il micro influencer a essere una figura indispensabile per il digital marketing. Il suo raggio d’azione oscilla tra i 10000 e i 100mila follower.