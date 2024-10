Cagliari, minaccia di far saltare la casa: arrestato trentenne noto alle forze dell’ordine





Non si tratterebbe di un caso isolato: la madre ha infatti deciso di sporgere querela, raccontando ai militari di aver subito in passato minacce e tentativi di estorsione da parte del figlio, con una scia di pressioni che ora ha scelto di denunciare apertamente. Il trentenne è stato condotto al carcere di Uta, in attesa di rispondere delle accuse mosse dalla donna e di chiarire quanto accaduto. Un intervento rapido, quello delle forze dell’ordine, che ha evitato una potenziale tragedia. Un episodio che ancora una volta riporta l’attenzione su dinamiche familiari dove le tensioni e le intimidazioni possono trovare una risposta solo attraverso un’azione decisa delle autorità.

Nella notte tra venerdì e sabato, un uomo di 34 anni ha tentato di estorcere denaro alla madre minacciando di far esplodere la loro abitazione, situata nel quartiere di Stampace, a Cagliari. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe minacciato la donna con una bombola del gas, in un episodio che si è risolto senza conseguenze solo grazie all’allarme tempestivo lanciato dalla vittima. La donna, 52 anni, ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Villanova, che sono riusciti a disinnescare una situazione di pericolo imminente, intervenendo sul posto e arrestando l’uomo prima che la situazione potesse degenerare.