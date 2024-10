La Sardegna piange Mario Fabiani

Esordì negli anni ’70 con il gruppo “Il giocattolo”, rimane poi solista e raggiunge il successo negli anni ’80 con il brano “Stella Stella”, arrivando secondo al Festivalbar. Oltre alla cifra artistica si contraddistingueva per la sensibilità nel sociale, dedicando album e canzoni a varie associazioni come quella talassemici, all’Avis, ed al Cagliari Calcio. In carriera ha anche collaborato alla realizzazione di musiche per spot e trasmissioni televisive. Alla famiglia le condoglianze più sentite

Un altro grave lutto colpisce l’isola, privandola di uno degli artisti più talentuosi di sempre: ci ha lasciato Mario Fabiani a soli 69 anni. L’artista, che lottava da tempo contro un brutto male, era nato a Cagliari nel 1955, ed all’anagrafe il suo cognome era Macciocco.