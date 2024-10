Nuoro: lite tra vicini con mazza da baseball finisce in rianimazione per l'aggressore





Porcu, ferito alla testa, è stato trasportato d’urgenza al San Francesco di Nuoro e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Tuttavia, qualche ora più tardi, è stato lo stesso Fancello a finire nello stesso ospedale: colpito da un improvviso malore, ha perso conoscenza ed è ora ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. L’aggressore dovrà rispondere di lesioni a piede libero, mentre il caso rimane sotto indagine per chiarire i dettagli di una vicenda che ha lasciato i condomini del “palazzo degli sfollati” profondamente scossi.

Violenta lite ieri in un palazzo di via Togliatti, a Nuoro, tra due vicini di casa, culminata con un ricovero in rianimazione. Gianni Fancello, 56 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, ha colpito con una mazza da baseball il vicino Giampaolo Porcu, di dieci anni più giovane, dopo un acceso diverbio legato a vecchie incomprensioni, stando a quanto ricostruito dalla squadra mobile.