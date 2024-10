Orotelli (NU): scoperta maxi-piantagione di marijuana, un arresto e una denuncia

Il sequestro odierno, risultato di un’azione di rastrellamento meticoloso nell’area, si colloca in una serie di recenti operazioni dei Carabinieri che, grazie a sorveglianza mirata e servizi di monitoraggio sul territorio, stanno intensificando il contrasto alle coltivazioni di stupefacenti nell’area di Nuoro. Solo di recente, simili interventi hanno portato all’arresto di altre persone e al sequestro di tonnellate di cannabis, suggerendo un aumento di attività legate alla produzione di marijuana nella regione. I Carabinieri del RIS di Cagliari hanno fornito il loro supporto tecnico per analizzare rapidamente il contenuto drogante del materiale sequestrato. Si stima che la quantità totale di marijuana, vicino alle due tonnellate, avrebbe generato profitti milionari se fosse stata immessa nel mercato clandestino. Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari e non si esclude la possibilità di sviluppi investigativi che potrebbero portare a ulteriori responsabilità o a chiarimenti in favore degli indagati.

Orotelli, 21 ottobre 2024 – All’alba, i Carabinieri di Orotelli, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna e dal R.I.S. di Cagliari, hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di un giovane di 24 anni e alla denuncia di un complice di 33 anni. I due sono accusati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, avendo creato una piantagione con oltre 1.000 piante di marijuana ad alto contenuto di THC e conservato circa 650 kg di canapa in essiccazione.