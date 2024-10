Spade di epoca nuragica in casa di uno dei rapinatori di Sestu

Considerato il valore storico e archeologico dei manufatti ritrovati, sono state attivate le procedure per un’analisi più dettagliata e per la loro conservazione in un ambiente idoneo. I carabinieri, insieme agli esperti della Soprintendenza, hanno intrapreso un percorso di studio approfondito delle spade, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione. Il proprietario dell’abitazione, sospettato di essere uno dei due presunti rapinatori già arrestati, è stato denunciato a piede libero per ricettazione di beni culturali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di sicuro infatti non si trattava di armi funzionali, la lama è sottile – spessore tra i 3,4 e i 2,3cm – e troppo lunga – dai 141 ai 117 centimetri – rispetto alla base ridottissima e all’impugnatura quasi sempre assente. E’ probabile che le spade votive fossero fissate con la punta in alto alla sommità di templi e santuari, per aumentarne la visibilità e segnalare immediatamente la presenza di un luogo di culto. Altro aspetto interessante è che le spade votive vengono definite come “onnipresesenti” in Sardegna e in quanto ne sono state ritrovate in tutta l’isola nei contesti più vari, a riprova , se ancora ve ne fosse bisogno, della una forte omogeneità culturale tra le genti nuragiche che abitarono l’isola nell’età del bronzo.

Alcune perquisizioni condotte nell’ambito delle indagini dei carabinieri ad Assemini per individuare il terzo complice della rapina avvenuta a Sestu in un centro scommesse hanno portato a una scoperta inattesa e di grande rilevanza storica. La scoperta delle spade votive è stata segnalata agli esperti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari. Dopo una perizia preliminare, è stata conferma l’importanza storica delle spade, caratterizzate da un forma specifica e realizzate per scopi rituali.