Aggressione sul Bus a Monserrato: una giovane madre colpita alla testa e presa a calci

Ma la vicenda non è finita lì. Nonostante fosse stato allontanato, il giovane ha continuato a seguire il mezzo, cercando ripetutamente di risalire a bordo mentre il bus si dirigeva verso la chiesa di San Gottardo. Il conducente, dimostrando sangue freddo, ha impedito che il giovane risalisse sul mezzo, ripartendo velocemente. Alla fermata successiva, presso la stazione Gottardo, sono intervenuti i Carabinieri. L'aggressore, nel tentativo di sfuggire alla cattura, si è nascosto tra i cespugli, ma è stato rapidamente individuato, fermato e arrestato dalle forze dell'ordine. Il CTM ha confermato che il conducente ha seguito tutte le procedure previste, contattando immediatamente le autorità competenti e garantendo la sicurezza degli altri passeggeri. Le telecamere di sorveglianza a bordo del bus saranno ora esaminate per fornire ulteriori dettagli utili alle indagini.

A Monserrato, un tragitto ordinario sulla linea M del CTM si è trasformato in un incubo per una giovane madre che viaggiava con la figlia. Un giovane, senza alcun apparente motivo, l'ha colpita con un violento pugno alla testa, seguito da una serie di calci, seminando il panico tra i passeggeri. L'aggressione è avvenuta in via San Gottardo, e solo grazie all'immediata reazione dei presenti si è riusciti a far scendere l'aggressore dal bus.