San Gavino, scoperta piantagione di marijuana: un arresto

L'intervento, nato da un'attività investigativa e da un servizio coordinato di controllo del territorio, ha permesso di scoprire la coltivazione grazie a una ricognizione aerea. Durante il primo controllo, l'allevatore ha cercato di giustificarsi presentando una corposa documentazione, affermando che si trattasse di cannabis sativa, quindi lecita. Tuttavia, le analisi immediate condotte dal RIS sui campioni prelevati hanno evidenziato un contenuto di THC ben oltre i limiti consentiti, confermando la natura illegale delle piante coltivate.





Oltre alle piante, nella proprietà sono stati trovati una bilancia elettronica, presumibilmente utilizzata per la pesatura della droga, e rami già essiccati pronti per la lavorazione. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari per ulteriori accertamenti. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta nelle ultime ore.

Nelle campagne di San Gavino Monreale, un allevatore di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver realizzato una vasta piantagione di cannabis indica. L'operazione, condotta con il supporto dell'Aliquota Operativa di Villacidro e con l’impiego dell'11º Nucleo elicotteri di Cagliari-Elmas, ha portato al sequestro di 130 piante di marijuana e di circa 50 chilogrammi di infiorescenze ad alto contenuto di THC.