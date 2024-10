Il sindaco Mascia accoglie i campioni sardi di Paragility e Agility

La delegazione era completata dalla madre di Fabrizio, Francesca Cavassa, che lo sostiene durante le gare, e dal giovane cane Reha, ancora in fase di preparazione per le future competizioni. Durante l'incontro, Patrizia e Fabrizio hanno illustrato al sindaco l’importanza dell'Agility e del Paragility, discipline che non solo mettono alla prova l’agilità dei cani e il coordinamento dei loro conduttori, ma rafforzano anche il legame tra uomo e animale. Inoltre, i due atleti hanno raccontato il loro impegno nel recupero di cani maltrattati o provenienti da situazioni di svantaggio, evidenziando il valore sociale di queste attività. Il sindaco Mascia ha ascoltato con attenzione le proposte avanzate dalla delegazione e discusso la possibilità di una futura collaborazione tra l’amministrazione comunale e la delegazione locale del Cis (Cinofilia Italiana Sportiva), per sostenere le iniziative a favore della diffusione di queste discipline a Sassari. Un incontro che segna non solo un momento di celebrazione dei risultati sportivi, ma anche un’opportunità per promuovere l'integrazione tra sport e benessere animale nella comunità locale.

Un incontro fuori programma ha animato la mattinata di oggi nella sala Giunta del Comune di Sassari, dove il sindaco Giuseppe Mascia ha ricevuto due campioni sardi della nazionale italiana di Paragility e Agility. Patrizia Prisco, sassarese, e Fabrizio Pinna, olbiese, accompagnati dal consigliere comunale Christian Luisi, hanno avuto l’occasione di condividere con il primo cittadino i loro successi sportivi, insieme ai fedeli compagni di gara: i cani Pablo e Kira. I due atleti, con grande orgoglio, hanno mostrato i titoli italiani vinti lo scorso aprile, prima di contribuire al trionfo della nazionale italiana ai mondiali Imca Pawc (International Mix-Breed Canine Agility Paragility World Championship), svoltisi in Portogallo lo scorso giugno.