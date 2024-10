Olbia: Aggredisce l'ex compagna e tenta di speronarla, arrestato un uomo con acido e mazza da baseball in auto

La situazione è precipitata velocemente e, in preda alla paura, la donna ha chiamato il 112, chiedendo disperatamente aiuto mentre continuava a essere inseguita. I carabinieri della sezione Radiomobile, intervenuti rapidamente, sono riusciti a rintracciare l’aggressore nei pressi di una stazione di servizio sulla statale 127, alle porte della città. L'uomo, nel frattempo, aveva abbandonato l'inseguimento e tentato la fuga verso il centro abitato di Olbia. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta dai militari che, durante la perquisizione della sua auto, hanno fatto una scoperta agghiacciante: nel veicolo c’era un vero e proprio arsenale.





All'interno dell'auto dell'aggressore, i carabinieri hanno rinvenuto coltelli, una mazza da baseball, una bottiglia di acido e un’altra contenente alcol e benzina. Una dotazione che lascia pochi dubbi sulle sue intenzioni: l’uomo sembrava pronto a mettere in atto un'aggressione ben più violenta e potenzialmente letale contro la sua ex compagna. Fortunatamente, la donna è riuscita a evitare il peggio e, nonostante lo shock subito, le sue condizioni di salute sono buone. L’arrestato è stato immediatamente trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.

È una vicenda inquietante quella avvenuta venerdì scorso a Olbia, dove un uomo è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'episodio ha inizio nei pressi di un bar, poco fuori dalla città, quando l'uomo ha aggredito la donna con calci e pugni, fermandosi solo grazie all'intervento di alcuni passanti che si stavano avvicinando al locale. La vittima, visibilmente scossa, è riuscita a scappare in auto, ma la furia del suo aggressore non si è fermata lì. Determinato a non lasciarla fuggire, l'uomo si è lanciato in un inseguimento spericolato per le strade di Olbia, tentando ripetutamente di speronare l'auto della donna e di farla uscire di strada.