Carabinieri di Oristano: controlli intensificati nel fine settimana, arresti e denunce

Le violazioni più gravi hanno riguardato due persone, denunciate all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, in violazione dell'articolo 186 del Codice della Strada. Entrambi i soggetti, fermati alla guida dei rispettivi veicoli, presentavano un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Altre due persone, fermate per la stessa infrazione, sono state sanzionate in via amministrativa, avendo un tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti, ma non sufficiente per una denuncia penale. Durante i controlli, i Carabinieri hanno anche rintracciato e tratto in arresto un pensionato di Cabras.





L'uomo dovrà scontare una pena di due anni e sette mesi di detenzione domiciliare per un tentato omicidio avvenuto nel novembre 2022, quando aggredì un vicino colpendolo al capo con una roncola. Le operazioni di controllo del territorio continueranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, anche grazie all'impiego delle Unità cinofile dello Squadrone Carabinieri Cacciatori di Abbasanta. Si ricorda che, nel rispetto dei diritti degli indagati e della presunzione di innocenza, le informazioni riportate sono da considerarsi provvisorie e soggette a ulteriori approfondimenti giudiziari.

Nel corso del pomeriggio e della notte di sabato, i Carabinieri delle Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro, coordinati dal Comando Provinciale, hanno intensificato le operazioni di prevenzione e repressione dei reati. Le pattuglie Radiomobili e delle Stazioni Carabinieri sono state impegnate in un controllo straordinario del territorio, concentrandosi sui centri cittadini e sulle zone marine litoranee di Oristano, Torregrande, Cabras e Marrubiu. L'operazione ha portato all'identificazione di 324 persone e al controllo di 168 veicoli, uno dei quali è stato posto sotto sequestro penale ai fini della confisca. Sono state inoltre ritirate tre patenti di guida e sono stati controllati nove esercizi pubblici.