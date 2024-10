Bosa celebra i suoi centenari: una comunità legata alla tradizione

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l'importanza degli anziani nella comunità, definendoli "il filo che ci lega alla nostra storia e alle nostre tradizioni", espressione viva dei valori familiari e della resilienza di un’intera generazione. "La comunità di Bosa nutre un profondo rispetto e affetto verso i suoi anziani, autentici esempi di vita spesso affrontata con tanti sacrifici", ha commentato il sindaco Marras. "Essere presente ai loro festeggiamenti è stato per me un motivo di grande gioia e un dovere piacevole nel rendere omaggio al loro percorso di vita". Antonio Ibba e Maria Carmina Schintu si aggiungono alla signora Pietrina Pinna, che aveva già raggiunto il traguardo dei 100 anni nel dicembre del 2023. Questa straordinaria longevità è motivo di orgoglio per la città di Bosa, che riconosce nei suoi cittadini più anziani una preziosa testimonianza di saggezza e resistenza, radicata nelle tradizioni e nei valori di una comunità sempre più unita e solidale.

Bosa, la pittoresca città sul fiume Temo, si conferma ancora una volta terra di longevità, celebrando con gioia tre dei suoi concittadini che hanno superato la soglia dei 100 anni. L'ultimo a unirsi a questo esclusivo "club dei centenari" è il signor Antonio Ibba, nato il 15 ottobre, festeggiato dall'intera comunità. Allevatore per tutta la vita, Antonio ha dedicato il suo tempo al lavoro e alla famiglia, guadagnandosi il rispetto di tutti coloro che lo conoscono. Prima di lui, il 28 settembre, la signora Maria Carmina Schintu aveva spento 100 candeline, circondata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti. Ad entrambi, il sindaco Alfonso Marras, invitato dalle rispettive famiglie, ha reso omaggio durante i festeggiamenti, consegnando una targa commemorativa a nome di tutta l'Amministrazione comunale e della cittadinanza.