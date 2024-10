Manutenzioni programmate ad Alghero: interventi su edifici comunali e spazi pubblici

Tra gli interventi più rilevanti, spicca la manutenzione al Centro Residenziale Anziani (CRA), con un focus particolare sulla Palazzina B, dove si procederà alla revisione e sistemazione delle infrastrutture interne. Nella stessa linea, sarà ripristinata la pensilina all'ingresso della Torre Sulis, uno degli ingressi storici più importanti della città. Per quanto riguarda le scuole cittadine, sono previsti lavori di manutenzione interna ed esterna, sia per gli edifici delle scuole dell’infanzia che per le elementari in via Vittorio Emanuele.





Questi interventi comprendono la sistemazione di avvolgibili, maniglie e porte, necessari per garantire la sicurezza e il comfort degli studenti. Il verde pubblico non sarà trascurato: le aiuole della Piazza dei Mercati saranno oggetto di una ristrutturazione, rendendo l'area più accogliente per cittadini e turisti. Anche le panchine in legno di alcune zone chiave, tra cui Balaguer, i Bastioni, il Porto e il Lido, verranno restaurate per mantenere l'arredo urbano in condizioni ottimali. Inoltre, si procederà al rifacimento del ciottolato e alla chiusura di buche stradali nel centro storico, in via Manno e nelle aree circostanti. Lungo via XX Settembre e via Barraccu si interverrà sull’eliminazione di una buca stradale, mentre in Largo Costantino e via Deledda sarà rifatto il marciapiede. Per completare il quadro, nelle vie del lungomare saranno pitturate le panchine, restituendo decoro agli spazi pubblici frequentati. Infine, il piano di manutenzione include il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Diez e via Asfodelo, e interventi idrici ed elettrici presso il CRA di viale della Resistenza e le scuole cittadine. La programmazione dei lavori potrebbe subire variazioni in corso d’opera, in base alle condizioni meteo o altre necessità operative.

La Società In House, in stretta collaborazione con il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Francesco Marinaro, ha comunicato il calendario delle manutenzioni previste ad Alghero per la settimana in corso. Gli interventi mirano a preservare e migliorare l'efficienza di strutture comunali, scuole e spazi pubblici, con un occhio di riguardo anche alle aree verdi e agli arredi urbani.