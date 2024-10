Cronaca Operazione antidroga a Sassari. Arrestato un giovane.

Utilizzava un ex asilo come fortino per le sue attività illecite. Un giovane è finito in manette durante un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari. Nel corso degli accertamenti eseguiti, i militari hanno appurato che il giovane, oltre ad aver installato delle telecamere di sorveglianza a coprire l'intero perimetro, era in possesso di oltre 200 grammi di eroina, 240 grammi di marijuana e alcune fialette di metadone pronte per la vendita, oltre a una consistente quantità di denaro contante, probabilmente frutto dell'illecito. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura di Sassari, è stato trasferito presso la casa circondariale di Bancali.