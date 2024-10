Progetto "C.A.S.A. del Carabiniere": Acquisto della Caserma del Comando Provinciale di Oristano

L’acquisto della Caserma di Oristano è stato reso possibile grazie a un decreto interministeriale del 18 ottobre 2022, che ha autorizzato e approvato la compravendita. L’immobile, che ospita circa 120 militari e si estende su una superficie totale di 7.668 metri quadri (più 3.213 metri quadri di aree esterne), è stato acquistato per 7.843.600 euro. Fino a quel momento, lo Stato pagava un canone annuo di 570.467,80 euro per la locazione della struttura. Oltre all’aspetto economico, con l’acquisto si chiude una locazione passiva e si garantisce la stabilità e l’efficienza operativa per il Comando Provinciale di Oristano. L’operazione rappresenta un risparmio di circa 600.000 euro annui per le casse statali, rafforzando al contempo il patrimonio immobiliare dello Stato. Nel pomeriggio, il Generale Stefano Iasson si è recato presso la caserma per un ulteriore momento significativo: la consegna di attestati di “ricompensa” a quei Carabinieri che, nel febbraio 2024, si sono distinti nella brillante operazione che ha portato all’arresto di due pericolosi malviventi, responsabili di un tentativo di rapina a mano armata ai danni della Banca di Credito Cooperativo di Arborea. Questa acquisizione non solo rappresenta una razionalizzazione dei costi per lo Stato, ma rafforza anche la presenza dell’Arma sul territorio, assicurando agli uomini e alle donne in divisa una struttura efficiente e funzionale, simbolo dell’impegno costante per la sicurezza pubblica.

Ieri mattina, presso la Prefettura di Oristano, si è svolta una cerimonia significativa per l'Arma dei Carabinieri: la consegna formale della Caserma di via Loffredo, sede del Comando Provinciale di Oristano. Alla presenza del Prefetto di Oristano, Dr. Salvatore Angieri, della Direttrice dell’Agenzia del Demanio di Cagliari, D.ssa Rita Soddu, e del Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, è stato firmato l’atto che sancisce l’acquisto dell'immobile, precedentemente in regime di locazione. Questa operazione rientra nel progetto nazionale “C.A.S.A. del Carabiniere 2030”, nato con la legge 234/2021, che mira all’acquisto di immobili già utilizzati come sedi di presidi territoriali dell’Arma, garantendo così maggiore stabilità e risparmio economico. Il progetto fa parte di un piano più ampio, inserito nel triennio 2024-2026, volto a rafforzare la presenza dell’Arma su tutto il territorio nazionale, assicurando la funzionalità delle sue strutture attraverso l'acquisizione di proprietà definitive.