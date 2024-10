Aggressione al Santissima Trinità: 24enne in stato di fermo dopo violenze contro personale medico e militari

Poco dopo, anche una guardia giurata di 31 anni, originaria di Tonara, è stata colpita, riportando ferite al volto. La situazione è degenerata ulteriormente all'arrivo dei militari del Radiomobile. Il 24enne, in preda a un'ira incontrollata, ha scagliato una pietra contro un'ambulanza, danneggiandone il fanale, prima di essere finalmente bloccato e messo in sicurezza. La furia del giovane non si è placata nemmeno dopo l’arresto: una volta a bordo dell’auto dei militari, ha distrutto il sedile posteriore prima di essere trasferito nelle camere di sicurezza. Accusato di lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, il suo arresto è stato convalidato con rito per direttissima.

Ennesimo episodio di violenza all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove un giovane di 24 anni è finito nei guai dopo aver aggredito un infermiere e una guardia giurata. Il ragazzo, trasportato in codice giallo al pronto soccorso da un’ambulanza del 118, ha mostrato subito segni di forte agitazione, con ogni probabilità dovuti all’abuso di sostanze. Una situazione che si è rapidamente trasformata in un’esplosione di violenza. L’infermiere, un 27enne di Quartu Sant’Elena, è stato il primo a subire l’aggressione, riportando lesioni al torace.