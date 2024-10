Allestita la camera ardente di Pietro Mastino, i funerali a Montresta

Nel frattempo, è stato convalidato l’arresto per il 34enne accusato di omicidio stradale, ritenuto responsabile dell’incidente in cui ha perso la vita il carabiniere. L’uomo, che al momento si trova ricoverato in ospedale con un polmone perforato, ha visto inizialmente disporre gli arresti domiciliari. Tuttavia, su richiesta del suo legale, l’avvocato Luca Barroccu, il giudice ha successivamente revocato la misura, concedendogli la libertà.

È stata allestita presso l'Ospedale Civile di Sassari la camera ardente di Pietro Mastino, il carabiniere tragicamente scomparso domenica scorsa a seguito di un violento scontro frontale alle porte di Olmedo. Un'intera comunità è scossa dalla perdita di Mastino, originario di Montresta, che sarà ricordato giovedì durante le esequie, fissate per le 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Cristoforo.