Nuovi Ufficiali al Comando Provinciale di Nuoro: Le presentazioni alla stampa

Il Tenente Colonnello Angelo Gerardi, originario di Cagliari, ha invece preso il comando del Reparto Operativo dal 26 settembre. Gerardi porta con sé un bagaglio di esperienza investigativa maturato in varie sedi, tra cui l’ultimo incarico come comandante del Reparto Operativo di Cuneo. Anche il Tenente Carmelo Rosario Dipaola, siciliano, ha ricevuto un nuovo incarico. Dopo aver comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Nuoro, dal 1° settembre è al comando della Compagnia di Ottana, proseguendo la sua carriera nei reparti territoriali. Infine, i sottotenenti Giuseppe Cugliandolo e Luca Ventimiglia, al termine del loro percorso formativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, hanno assunto rispettivamente la guida del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Nuoro e della Tenenza di San Teodoro, segnando l'ingresso di nuove forze nei ruoli operativi e di controllo del territorio. Con queste nomine, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro si prepara a proseguire la sua missione di sicurezza e tutela del territorio, con un rinnovato spirito di impegno e dedizione.

Ieri pomeriggio, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, il Colonnello Gennaro Cassese ha presentato ufficialmente alla stampa locale i nuovi ufficiali giunti in provincia nel mese di settembre. La presentazione segna un momento di cambiamento e rinnovo per i ranghi del Comando, con ufficiali di provata esperienza pronti ad assumere nuove responsabilità nei reparti operativi e territoriali. Tra i nuovi arrivi, il Tenente Colonnello Saverio Aucello ha assunto l'incarico di Capo Ufficio Comando, dopo aver retto per cinque anni il Comando del Reparto Operativo. Un passaggio significativo per Aucello, che lascia il ruolo operativo per un incarico di coordinamento strategico all'interno del Comando Provinciale.