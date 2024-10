Rotary Club Alghero: "Dalla cura del corpo alla cura dell'anima" – Una battaglia contro il cancro al seno che va oltre la malattia

L’azione si rivolge dunque a quelle donne della comunità che, per motivi economici, sono costrette a rinunciare alla prevenzione, spesso l’unica arma contro il tumore al seno. Inoltre, parte dei fondi sarà devoluta per migliorare il reparto di oncologia dell’Ospedale di Alghero, dimostrando un’attenzione non solo alla diagnosi, ma anche alla cura e al supporto durante il lungo percorso della malattia.





L'evento, sostenuto da istituzioni come il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, non si ferma alla raccolta fondi: è una piattaforma di dialogo, riflessione e condivisione. Attraverso interventi di esperti, la serata offrirà una visione chiara e accessibile di temi come la prevenzione, i fattori di rischio e le nuove frontiere della cura. Ma, soprattutto, si parlerà di come sostenere le donne nel percorso di guarigione psicologica. Dalla ricostruzione della mammella agli aspetti estetici e personali che seguono le terapie, l’evento sottolinea come il vero obiettivo sia curare non solo il corpo, ma anche lo spirito. La donna non deve sentirsi mutilata o intrappolata in una cicatrice invisibile, ma incoraggiata a riscoprire la sua forza interiore.





Il messaggio dell’evento va oltre le parole tecniche e mediche: la serata sarà arricchita da poesie, musica e una mostra fotografica, per dimostrare che la lotta contro il cancro al seno è anche una battaglia per riscoprire la propria dignità e bellezza. Le testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia vogliono offrire un faro di speranza e incoraggiamento a chi sta ancora combattendo. Il Rotary Club Alghero, parte di una vasta rete mondiale con oltre 1,4 milioni di soci, continua a dimostrare che il volontariato e la solidarietà possono fare la differenza. Con progetti e servizi umanitari che mirano a servire gli altri "al di sopra di ogni interesse personale", il Club si impegna costantemente per sostenere i più deboli e promuovere il benessere della comunità. Iniziative come queste sono un segno tangibile dell'impegno del Rotary nel creare un impatto positivo, sia a livello locale che globale.

Il 19 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro al Seno, il Rotary Club Alghero si fa promotore di un’iniziativa che unisce solidarietà, informazione e sensibilizzazione. Con l'evento dal titolo “Dalla cura del corpo alla cura dell'anima”, l’associazione non solo vuole contribuire alla prevenzione e alla lotta contro questa malattia, ma mira a offrire un sostegno concreto e umano a chi è costretto ad affrontarla. La missione del Rotary Club Alghero non si limita a parole: i fondi raccolti durante l’evento saranno destinati a coloro che, pur non rientrando nelle esenzioni previste dal sistema sanitario, non possono permettersi di sottoporsi a esami fondamentali come lo screening mammografico ed ecografico.