Cronaca Shock su un bus ARST: maniaco si masturba davanti a una ragazza

Una giovane donna di Iglesias, Veronica Schirru, 36 anni, è stata vittima di un atto osceno durante un viaggio in autobus sulla tratta Villasimius-Cagliari. La donna ha riferito che un uomo dai "tratti asiatici" l'ha fissata insistentemente, per poi cominciare a masturbarsi in sua presenza. "Ho notato che mi fissava continuamente. Non so neppure dove sia salito," ha raccontato la vittima. L'uomo si è avvicinato e solo in quel momento Veronica si è resa conto del gesto che stava compiendo. Dopo che l'individuo è sceso dall'autobus, la donna ha informato l'autista dell'accaduto e ha filmato l'intera scena con il suo smartphone. Veronica ha dichiarato l'intenzione di sporgere denuncia, sperando che l'uomo venga identificato e punito. "Non oso immaginare cosa sarebbe successo se al mio posto ci fosse stata una minorenne," ha commentato la giovane. Le immagini delle telecamere di sorveglianza a bordo del bus verranno analizzate dalle autorità per identificare l’autore del gesto.