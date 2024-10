Alghero, via Giolitti: scippa una signora, ma un giovane lo mette in fuga e riprende la borsetta





Quel che è certo è che oggi, in via Giolitti, qualcuno ha scelto di agire. Non c'è spazio per retorica o elogi facili: è la cronaca di un gesto semplice e diretto, che ha riportato alla luce un senso di responsabilità che troppo spesso sembra sfuggirci.

È successo tutto in pochi istanti, verso le 12:30 di oggi, in via Giolitti. Un giovane, identificato come S.C., ha notato una scena ormai purtroppo ordinaria: un uomo che strappa la borsetta dalle mani di una signora anziana. Ma ciò che è seguito ha dell’insolito. Invece di girarsi dall’altra parte, S.C. ha fatto quello che ormai pochi osano fare: ha inseguito il ladro. Con una determinazione che fa pensare a tempi in cui il coraggio era quasi scontato, il giovane non ha mollato, riuscendo a recuperare la borsa. La signora, ancora frastornata, si è vista restituire ciò che fino a pochi secondi prima credeva perso per sempre. Non sappiamo se il ladro avesse calcolato che la sua vittima sarebbe stata vendicata da un passante.