Ghilarza: Arrestati due ambulanti di formaggi per furto in abitazione

Dopo aver suonato il campanello senza ottenere risposta, decisero di forzare la serratura dell'ingresso. Dentro la casa, si avventarono su un portafogli lasciato incautamente in cucina, riuscendo a sottrarre 950 euro. La proprietaria, che in quel momento si trovava in bagno, accortasi di alcuni rumori sospetti, si affacciò alla finestra giusto in tempo per vedere i due individui allontanarsi frettolosamente dal portone. Un colpo sfacciato, che ha trovato però il suo epilogo grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia privata che comunale. I militari, con l’aiuto delle descrizioni della vittima e la collaborazione della Stazione di Buddusò, sono riusciti rapidamente a risalire all'identità dei due sospettati. Come spesso accade, i ladri, certi di averla fatta franca, non avevano considerato il peso schiacciante delle prove digitali. A suggellare la fine della loro carriera criminale, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, disponendo per entrambi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una misura giusta, che permette alle indagini di proseguire per accertare se i due abbiano commesso furti simili in altre zone dell’isola.





Da parte loro, i Carabinieri di Oristano colgono l’occasione per ricordare ai cittadini l’importanza della prudenza. "Non aprite a sconosciuti e custodite denaro e oggetti preziosi in luoghi sicuri", raccomandano, mentre sottolineano ancora una volta il valore dei sistemi di videosorveglianza, decisivi per la risoluzione del caso. C'è sempre qualcosa di singolare nei piccoli crimini di provincia. Non c'è la fredda efficienza dei professionisti del furto, ma piuttosto una mescolanza di presunzione e leggerezza. Una leggerezza che, come spesso accade, porta dritti nelle mani della giustizia.

Il 12 ottobre scorso, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Buddusò, hanno arrestato due commercianti ambulanti di formaggi, residenti nel comune di Monte Acuto, accusati di furto aggravato all'interno di un'abitazione. Un colpo da manuale, ma non per la destrezza, quanto piuttosto per la sfrontatezza. Il furto risale al 17 luglio, quando i due uomini, approfittando della loro attività di vendita porta a porta, si presentarono presso un'abitazione a Ghilarza.