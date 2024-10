Sarule: arrestato 37enne per detenzione di quasi 4 tonnellate di marijuana ad alto contenuto di THC

L’attività si inserisce nel quadro dei quotidiani servizi di controllo messi in atto per contrastare coltivazioni illecite e tracciare eventuali latitanti. Il sequestro di questa ingente quantità di droga, dal valore potenzialmente incalcolabile sul mercato nero, rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella regione. Le analisi di laboratorio hanno confermato che il THC presente nella marijuana superava i limiti previsti dalla legge, confermando la sua destinazione a fini di spaccio. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Nuoro, che ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari. Tuttavia, il procedimento penale è ancora in fase preliminare e ulteriori sviluppi investigativi non sono esclusi. La responsabilità del 37enne sarà esaminata nel corso del processo, che potrebbe portare a nuovi risvolti, anche a favore dell’indagato. L'operazione, oltre a sottolineare l'efficacia dei controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine, conferma l'importanza della collaborazione tra le diverse unità operative nella lotta contro il traffico di stupefacenti in Sardegna.

Sarule (NU) — I Carabinieri dell'Aliquota Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Ottana, insieme alle Stazioni di Sarule e Orotelli e con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di un’unità cinofila, hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni per detenzione illecita ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di marijuana. All'interno di un’abitazione nel centro storico del paese, i militari hanno trovato oltre 3,7 tonnellate di marijuana, suddivise in 482 sacchi, con un alto contenuto di THC, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. L’operazione è stata il frutto di un’attenta attività di monitoraggio del territorio, condotta sia nelle campagne sia nei centri abitati, dove i Carabinieri, specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, hanno effettuato silenziose osservazioni a distanza.