Associazione Nazionale Forense: Giampaolo Di Marco confermato Segretario Generale

Ricordando il lavoro svolto durante il suo primo mandato, Di Marco ha sottolineato come l'associazione abbia raggiunto obiettivi significativi, grazie a un percorso intenso e proficuo: «Il prossimo triennio non sarà meno ricco di sfide. Il bagaglio di elaborazione politica che il Congresso Nazionale, tenutosi a Parma un mese fa, ha consegnato a questo Consiglio Nazionale, ci impegna a proseguire il lavoro già iniziato.» Tra le priorità dell'ANF, Di Marco ha evidenziato l'importanza delle riforme, in particolare quella previdenziale, dell'Ordinamento forense e delle più ampie riforme della giustizia. Ha ricordato come l'associazione si sia sempre impegnata su questi temi, facendo sentire la propria voce con contributi costanti. Inoltre, Di Marco ha posto l'accento sulle sfide più recenti, come l'Intelligenza Artificiale, un ambito in cui l'ANF ha già elaborato numerosi contributi.





Il nuovo direttivo dell'ANF è composto da Alessandro Barbieri, Giandomenico Catalano, Elisabetta Limoni, Giulia Martini, Rosanna Mura, Guido Rimini, Urbano Rosa, Maria Gabriella Saia e Adriano Sponzilli. L'Associazione Nazionale Forense si prepara così a un nuovo triennio di impegno, con una squadra rinnovata e pronta ad affrontare le complessità del futuro della professione legale.

Giampaolo Di Marco è stato confermato Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense (ANF) per il secondo mandato consecutivo. L'annuncio è arrivato al termine del Consiglio Nazionale dell'ANF, tenutosi a Roma, durante il quale sono state rinnovate le cariche dell'associazione. Oltre a Di Marco, Donata Giorgia Cappelluto è stata eletta Presidente, mentre i nuovi Vice Presidenti sono Manuela Crippa e Raffaele Tortoriello. Nel suo discorso di ringraziamento, Di Marco ha riconosciuto le sfide che attendono l'associazione nei prossimi tre anni: «I temi su cui dovremo lavorare sono molti e complessi».