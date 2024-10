Cronaca Oristano: firma in Prefettura per la consegna dell’immobile destinato all’Arma dei Carabinieri

Mercoledì 16 novembre, presso la Prefettura di Oristano, sarà ufficializzata la firma dell'accordo di consegna e utilizzo dell’immobile situato in via Loffredo 10, di proprietà dello Stato, che diventerà sede della Caserma dei Carabinieri. L'atto sarà sottoscritto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, delegato dal Prefetto, e da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, sancendo così l'assegnazione definitiva dell’edificio all’Arma dei Carabinieri. L'immobile, già utilizzato in precedenza dalla Caserma dei Carabinieri di Oristano, torna quindi ufficialmente nella disponibilità dell'Arma, consolidando la sua presenza nel territorio con una struttura adeguata alle esigenze operative.