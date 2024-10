Fertilia si anima con Giokostrada: il festival dei giochi tradizionali nel cuore della Riviera

Nell’Area Rossa, protagonisti saranno giochi con piccoli supporti come il tiro al ferro di cavallo, la corsa con uova e cucchiaio, e il gioco dei tappi. Gli amanti delle versioni oversize dei giochi da tavolo troveranno pane per i loro denti nell’Area Viola, mentre nell’Area Verde ci saranno i grandi classici su un grande tavolo lineare. Infine, l’Area Gialla ospiterà giochi in legno, perfetti per chi ama le sfide di abilità e precisione. Durante l'evento, sarà possibile anche gustare le specialità del Village Street Food, con i prodotti delle aziende certificate con il Marchio di Qualità dell'Ente Parco di Porto Conte, con sede a Casa Gioiosa.





La musica farà da cornice alle serate, con live di alcune tra le migliori realtà musicali locali che animeranno le notti di Fertilia. Il festival Giokostrada è solo uno degli eventi del ricco programma Emozioni in Riviera 2024, un'iniziativa del Parco di Porto Conte che invita tutti a vivere l’esperienza della natura e delle tradizioni del territorio protetto di Alghero. Scaricando l’app ufficiale sarà possibile rimanere aggiornati sugli eventi in programma e scoprire le esperienze da non perdere.

Fertilia si prepara ad accogliere un weekend all'insegna della tradizione e del divertimento, con l'atteso evento Giokostrada, parte del programma Emozioni in Riviera 2024, organizzato da Meet Sardinya. Un’occasione unica per riscoprire i giochi di una volta, che faranno tornare a vivere le piazze e le vie della città, trasformandole in uno spazio di incontro per bambini, famiglie e appassionati delle sfide di un tempo. Il festival, in programma per il 19 e 20 ottobre, si svilupperà attraverso cinque aree tematiche dedicate ai giochi tradizionali. L’Area Blu sarà teatro di campana, 1-2-3 stella, nascondino e altri giochi che evocano ricordi d’infanzia.