Weekend tragico sulle strade sarde: due morti in poche ore

L’uomo era alla guida di una Seat Ibiza, che si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda all'ingresso di Olmedo. L'impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare i divaricatori per estrarre uno dei due conducenti rimasti intrappolati tra le lamiere. I sanitari del 118 hanno immediatamente trasportato entrambi i feriti all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Purtroppo, per Mastio non c’è stato nulla da fare: è arrivato in ospedale già privo di vita. L'altro automobilista, sebbene ferito gravemente, non sarebbe in pericolo di vita. Un fine settimana di dolore e lutto sulle strade sarde, con due vite spezzate nel giro di poche ore.

Il bilancio dell'ultimo weekend sulle strade della Sardegna è drammatico, con due decessi avvenuti a poche ore di distanza. Il primo tragico incidente si è verificato alle porte di Carbonia, dove Nicola Fais, 45 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un guardrail mentre era in sella alla sua moto. Le gravi ferite riportate nell'impatto non hanno lasciato scampo al centauro, che è deceduto poco dopo l'incidente. Poche ore più tardi, un altro incidente mortale ha colpito la comunità sarda. Pietro Mastio, 55 anni, carabiniere in servizio al Reparto Operativo di Alghero, ha perso la vita sulla Provinciale 19, che collega Alghero con Olmedo.