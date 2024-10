San Vito: autista disperso soccorso dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco sono riusciti a individuare la sua posizione grazie al segnale GPS del cellulare e lo hanno raggiunto utilizzando un mezzo fuoristrada. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni di salute, l'uomo è stato trasportato presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di San Vito, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

I Vigili del fuoco del comando di Cagliari, distaccamento di San Vito, sono intervenuti intorno alle ore 18:00 in una zona compresa tra Genna Argiolas e Geronimo, nel comune di San Vito, per soccorrere un autista che aveva perso l'orientamento in un'area impervia. L'uomo, a bordo della sua auto, si era smarrito e, nel tentativo di ritrovare la strada, era sceso dal veicolo. Durante l'escursione a piedi, è caduto riportando escoriazioni agli arti superiori e al viso.