Villasimius: cani tra i rifiuti e senz’acqua, denunciato un 40enne per maltrattamento

Questo è ciò che i carabinieri di Villasimius hanno trovato entrando nel cortile di una casa che di normale non aveva più nulla. Il proprietario, un uomo di 40 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali. Le segnalazioni dei vicini non erano solo voci di fastidio per il degrado, ma grida d’aiuto per quelle bestie lasciate a languire tra l’immondizia. E quando i carabinieri sono intervenuti, la scena parlava da sé: sporcizia ovunque, catene, e la totale assenza di acqua o ripari che potessero salvaguardare la salute dei cani. Due vite inchiodate al disinteresse di un uomo incapace persino di comprendere il dolore che infliggeva. E ora, mentre i veterinari della ASL valutano lo stato di salute degli animali, resta solo da chiedersi: perché? Cos’è che spegne la coscienza di chi può guardare senza vedere, di chi può legare senza sentire la stretta? Di fronte a certi gesti, le parole non servono. Bastano le immagini: un cane, che lotta per ogni respiro, e un uomo che non ha saputo fare altro che voltargli le spalle.

Lo hanno trovato così, inchiodato al muro. Un pastore tedesco, legato con una catena tanto corta da impedirgli quasi ogni movimento. Respirava a fatica, un po’ per la tensione del collare che lo strangolava, un po’ per l’aria ferma e immobile di un cortile coperto di rifiuti. Accanto a lui, un altro pastore, vagava tra la sporcizia, senza acqua, senza riparo, in balia del sole e dell’abbandono.