Sassari: coppia reagisce e mette in fuga uno scippatore nel centro storico

I carabinieri sono intervenuti subito dopo, raccogliendo la denuncia della coppia e avviando le indagini per identificare l’aggressore. Nonostante l’episodio abbia avuto un epilogo positivo per le vittime, resta il problema della sicurezza in città, con episodi di questo tipo che dimostrano quanto sia necessario un intervento più incisivo. In un centro come Sassari, la reazione della coppia è servita a evitare conseguenze peggiori, ma è evidente che la protezione dei cittadini non può basarsi solo sulla fortuna o sulla prontezza di riflessi.

Nella notte di mercoledì, in Salita del Vaglio a Sassari, una coppia è stata aggredita da un uomo che ha tentato di scippare un marsupio contenente oggetti personali e il portafoglio. Tuttavia, quello che sembrava un colpo facile si è rapidamente trasformato in un fallimento per il malvivente. L’uomo aggredito ha reagito con fermezza, opponendo resistenza fisica e gridando, il che ha sorpreso lo scippatore. Sorpreso dall’inattesa reazione, il ladro ha abbandonato il suo tentativo ed è fuggito tra i vicoli, cercando di scomparire nella notte.