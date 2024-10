Olbia, lite tra ex degenera: lei lo ferisce con un coltello da sub





Tutto è iniziato con un diverbio, sembra per un malinteso, ma ben presto la discussione è degenerata. La ragazza ha estratto un coltello da sub, colpendo il giovane, che nel tentativo di difendersi ha riportato un taglio a una mano. Il sangue e le urla hanno attirato l'attenzione dei commercianti e dei passanti della zona, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118. Mentre la ragazza, in evidente stato di shock, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, il giovane, ferito alla mano, non ha avuto bisogno di cure ulteriori.

Una mattinata di tensione e violenza quella vissuta oggi nella centrale piazza Mercato di Olbia, dove una lite tra due ex fidanzati è sfociata in un’aggressione con un coltello da sub. Protagonisti dell’episodio un giovane di 22 anni e la sua ex compagna, appena 18enne.