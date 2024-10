Anche quest’anno a Orotelli la manifestazione “Vivi il Centro Storico…..in corsa”. Patrocinata dal Comune è alla sua 2a edizione

Con partenza dal Municipio di Orotelli situato nel centrale Corso Vittorio Emanuele, ci si addentrerà nel caratteristico centro storico ricco di costruzioni in granito locale. Percorreremo una parte della via de “Sa Prufessone” (percorso seguito durante le processioni religiose) fino ad arrivare alla Chiesa di Sant’Antonio con omonima piazza, dalla quale il 16 gennaio, giorno de “Su Pesperu”, dopo l’accensione del falò in onore del Santo, prende il via il Carnevale Orotellese; transitando davanti la casa del nostro celebre scrittore e giornalista Salvatore Cambosu, che presto diverrà ufficialmente un museo multimediale, proseguiremo attraversando il Portale con arco a tutto sesto che dava accesso al Convento dei Benedettini verso la Piazza San Giovanni Battista, simbolo dell’epoca romanica orotellese, edificata nel 1116 d.C. e dotata di un trecentesco campanile a vela arricchito con decorazioni e bassorilievi, passando in prossimità della Chiesa di San Lussorio (primo martire sardo) eretta nel 1799 da Giovanni Alfonso Lendini, ci immetteremo nuovamente nel Corso Vittorio Emanuele per raggiungere il punto di arrivo, sempre nelle adiacenze del Municipio.

?L’Associazione Turistica Pro Loco di Orotell, il Comune di Orotelli, la Società Atletica Orani e l’approvazione della F.I.D.A.L. Regionale, organizzano la 1a edizione di “VIVI IL CENTRO STORICO…IN CORSA”. Appuntamento a Orotelli 20 ottobre 2024. La manifestazione sarà inaugurata dall’esibizione della maschera etnica orotellese “Sos Thurpos”, rappresentanti di uno dei più importanti carnevali barbaricini e dall’esibizione del Gruppo Folk di Orotelli e della Scuola di Ballo Sardo dei Bambini. Il percorso è di 1250 mt da ripetere più volte.