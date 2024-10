Droga nascosta in un ovile a Sindia: arresto convalidato per un 20enne, trovati oltre 5 kg di marijuana





Alla richiesta di spiegazioni, il giovane proprietario dell'azienda, un ventenne del posto, ha dichiarato che il sistema era stato installato per una vecchia coltivazione di canapa legale. Ma le spiegazioni non hanno convinto i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione approfondita dell'intera area. Nel corso della perquisizione, nascosti accuratamente all'interno di un bidone di plastica, sono stati trovati i 5 kg di marijuana e i 167 grammi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sequestrata e il ventenne è stato arrestato. L’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP di Oristano, e l'indagato ha scelto di patteggiare una pena di 22 mesi di reclusione.





L’operazione sottolinea ancora una volta la capillare presenza dell’Arma dei Carabinieri nelle campagne e il ruolo cruciale della collaborazione con l’autorità giudiziaria, che ha permesso di adottare immediatamente le misure necessarie. Il procedimento penale a carico del giovane è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari, con la possibilità che emergano ulteriori sviluppi nel corso del processo. L’effettiva responsabilità del ventenne sarà valutata dal tribunale, e non si escludono ulteriori elementi che possano emergere a suo favore durante le indagini.

Sindia (NU) – Nuova operazione antidroga nelle campagne del nuorese, dove i Carabinieri della Compagnia di Macomer, insieme ai colleghi della Stazione di Sindia e Suni, hanno sequestrato oltre 5 kg di marijuana e 167 grammi di hashish in un’azienda agricola in località Sos Deghinos. Il controllo, inizialmente focalizzato sul censimento del bestiame in relazione ai recenti casi di Blue Tongue registrati in zona, ha portato a una scoperta ben diversa. Durante la verifica, i Carabinieri hanno notato un sistema di irrigazione a goccia nei pressi dei capannoni.