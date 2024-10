“A fora li brasgeri”, la macchina organizzativa scalda i motori: disposte le modifiche al traffico nell’area che ospiterà l’iniziativa

Ogni assaggio sarà accompagnato da un bicchiere di vino e del pane. Si potrà optare tra due differenti percorsi, quello giallo e quello blu, così da avere modo di visitare una porzione più ampia possibile della città antica e nostro centro storico e da poter scegliere fra le pietanze proposte quelle preferite. La squadra composta dagli inquilini di Palazzo Ducale curerà la preparazione della carne di cavallo in piazza della Frumentaria e in piazza Sant’Apollinare. Il Circolo Raggio D’Oro allestirà due stand in piazza San Donato, uno per cucinare il salsiccione di maiale e l’altro per le verdure alla brace.





A Pozzu di Biddda ci sarà il Circolo Bocciofilo Sacro Cuore, al quale è stato assegnato il compito di offrire la pancetta di maiale. In via delle Campane, nello spazio di fronte al Circolo La Lucciola, i soci prepareranno lo zimino. Infine ci saranno due stand a Quadrato Frasso: in uno il Circolo Culleziu preparerà il capocollo di maiale, nell’altro il Circolo Acli Latte Dolce preparerà verdure alla griglia. Per favorire la migliore riuscita dell’iniziativa, il Comune di Sassari ha emesso un’ordinanza con cui si dispongono alcune modifiche al traffico in tutta l’area interessata. Dalle 10 di sabato alle 8 di domenica sarà vietato sostare in via delle Muraglie, nel tratto dello slargo su Piazza Frumentaria; nel tratto di via La Marmora tra via San Sisto e traversa Giovanni Alivesi; in via Fontana; nel tratto di via delle Campane tra via La Marmora e vicolo delle Campane; in via San Cristoforo; nel tratto di via Moscatello tra via Angius e via San Cristoforo; nel lato discendente di corso Vittorio Emanuele II da via degli Organari a piazza Sant’Antonio; nel tratto di via Sant’Apollinare tra Pozzu di Bidda a via Gazometro; nel tratto di via Santa Elisabetta tra via Maddalenedda a via Isabelline; in largo Gazometro; in piazza Quadrato Frasso.





Disposta anche la chiusura al traffico dalle 18 alle 24 di sabato in via delle Muraglie tra via San Donato e via Rosello; in traversa Giovanni Alivesi tra via La Marmora a via Angius; in via delle Campane da via La Marmora; in via Angius; in via Moscatello; in via San Cristoforo; in via Fontana; in via Sant’Apollinare a partire da Pozzu di Bidda; in via Gran Condotto da largo infermeria San Pietro; in via Guascone Capra da corso Vico; in via Santa Elisabetta nel tratto tra via Maddalenedda e Pozzu di Bidda; in via Isabelline nel tratto tra corso Vico a via Santa Elisabetta; in vicolo Sulis; in via Seminario Vecchio da via Maddalenedda; in largo del Vaglio da piazza Quadrato Frasso; in via Cesare Battisti; in piazza Tola; in via La Marmora da via Al Carmine a via Rosello; in via Rosello; in via San Sisto; in via San Carlo; in largo Monache Cappuccine; in via Guascone Capra.

È tutto pronto in vista della prima edizione di A fora li brasgeri – Passeggiata nel centro storico con assaggi di piatti alla brace, manifestazione in programma sabato 12 ottobre dalle 18 alle 24 nel centro storico di Sassari. Fortemente voluta dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, dall’assessora alla Cultura, Nicoletta Puggioni, e da tutta l’amministrazione, la manifestazione è stata organizzata col supporto dell’associazione di promozione sociale Eat&Buffas. Per il Comune di Sassari è «un’edizione zero, la prova generale di un’iniziativa destinata a ripetersi ogni anno più ricca e più bella, spartiacque ideale tra la Faradda di li Candareri e la fine dell’estate, in ossequio a quell’antico adagio che ha ispirato la poesia, la canzone e uno dei più celebri modi di dire locali», come è stato detto in occasione della sua presentazione ufficiale. I protagonisti della serata saranno alcuni storici circoli privati della città: Circolo Raggio d’Oro, Circolo Bocciofilo Sacro Cuore, Circolo La Lucciola, Circolo Culleziu e Circolo Acli Latte Dolce. Disseminate in alcuni degli slarghi e delle piazze più caratteristiche e significative di Sassari Vecchia, le squadre di arrostitori saranno affiancate da assessori e consiglieri comunali. Già da domani mattina – venerdì 11 ottobre – Eat&Buffas allestirà uno stand in piazza Azuni per l’acquisto dei coupon che consentiranno di partecipare all’arrostita diffusa, o alla degustazione itinerante. Il tagliando da 15 euro darà diritto a quattro differenti assaggi: un modo per rivivere la parte medievale della città, ma anche di riscoprire i sapori e i riti di una delle tradizioni culinarie più longeve e più identitarie della cultura e del modo di socializzare dei sassaresi.