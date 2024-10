Olbia, incidente mortale: auto travolge scooter, muore un 36enne

L’impatto, avvenuto intorno alle 16.30, è stato fatale: nonostante l'intervento immediato del 118, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. La polizia stradale e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Enrico Demuro, conosciuto in città per essere parte di una famiglia proprietaria della Sardares spa, azienda specializzata nella vendita di materiali per le costruzioni, è morto sul colpo. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità di quanto accaduto, in un pomeriggio che ha gettato nel lutto la comunità di Olbia e Arzachena.

Olbia - Tragedia nel pomeriggio del 9 ottobre, quando un incidente stradale ha strappato la vita a Enrico Demuro, 36 anni, originario di Arzachena. L'uomo, alla guida di uno scooter Piaggio Liberty, è stato travolto da una Renault Clio condotta da una donna in via Bazzoni Sircana, vicino alla rampa che dalla circonvallazione conduce all'ospedale Giovanni Paolo II.