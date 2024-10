Cronaca Sassari, incidente sulla 131: ubriaco al volante travolge un'auto, tre feriti

Sabato notte, sulla statale 131 alle porte di Sassari, un automobilista in stato di ebbrezza ha causato un incidente che ha coinvolto un'altra vettura, provocando il ferimento di tre persone. Le vittime, trasportate all'ospedale, non sono in pericolo di vita. L'automobilista responsabile è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolemico superiore di oltre quattro volte il limite consentito. La Polizia stradale, intervenuta sul posto, ha ritirato la patente al conducente e lo ha denunciato, infliggendogli una sanzione doppia per aver causato l'incidente. L'episodio si inserisce in un fine settimana di intensi controlli da parte della Polizia stradale di Sassari. Oltre al caso di guida in stato di ebbrezza, sei automobilisti sono stati denunciati per essere risultati positivi ai test antidroga, rilevando la presenza di cannabinoidi, anfetamine, cocaina e oppiacei. Per tutti, è scattato il ritiro della patente e il sequestro di quattro veicoli. Un monito che richiama ancora una volta l'importanza della sicurezza alla guida e dei controlli sulle strade.