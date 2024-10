Maxi sequestro di marijuana a Bortigali (NU)

Le analisi del RIS di Cagliari hanno confermato che si trattava di canapa illegale. La droga avrebbe potuto fruttare circa 1,5 milioni di euro sul mercato nero. L'operazione evidenzia l'importanza dei controlli nelle aree rurali da parte dell'Arma dei Carabinieri. Il procedimento penale nei confronti dei quattro indagati è ancora nella fase preliminare, e la loro effettiva responsabilità sarà valutata nel corso del processo, con possibili sviluppi investigativi anche a loro favore.

Notando il loro nervosismo e dichiarazioni contraddittorie, hanno approfondito le indagini. Questo ha portato alla scoperta di una piantagione di oltre 800 piante di marijuana nell'agro di Bortigali, in località Padru Mannu, dotata di un sistema di irrigazione a goccia. Ulteriori 1.500 piante in fase di essiccazione sono state trovate in un capannone insieme a ventilatori e materiale per la lavorazione.