Cronaca Bolzano: la prof insospettabile con la doppia vita, tra lavagne e stupefacenti

Bolzano, 10 ottobre 2024 - Tra i banchi di scuola era conosciuta come un’insegnante seria e incensurata, ma dietro quella facciata si celava una vita ben diversa. È il caso che ha sconvolto un istituto tecnico di Bolzano, dove una professoressa di 41 anni è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. La donna è stata fermata durante un controllo di routine in viale Druso: il suo nervosismo e l’odore sospetto proveniente dall’abitacolo hanno insospettito i poliziotti, portandoli a perquisire l’auto. Sotto il sedile anteriore del passeggero, gli agenti hanno trovato oltre 100 grammi di cocaina ben confezionati. E non è finita qui: la successiva perquisizione domiciliare ha rivelato una vera e propria collezione di droghe assortite, dalla cocaina all'ecstasy, passando per hashish, eroina e marijuana. Insomma, un assortimento che farebbe invidia al più fornito dei "pusher". Il ritratto della professoressa con la vita parallela ha lasciato di stucco studenti e colleghi, che mai avrebbero immaginato una doppia vita così ben mascherata. Ora, però, la scuola dovrà fare a meno della sua presenza, mentre per lei si prospetta un periodo decisamente meno movimentato, lontano dalle aule ma vicino alle celle del carcere. Chissà se ripenserà ai giorni passati in cattedra, quando il massimo rischio era un’interrogazione a sorpresa.