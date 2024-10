Tentata rapina a Sestu, titolare ferito gravemente alla testa

Dopo l'aggressione, la banda è riuscita a fuggire a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente, le forze dell'ordine hanno avviato una massiccia operazione di ricerca. I Carabinieri di Quartu Sant'Elena, Sestu e Cagliari sono stati allertati e hanno disposto posti di blocco in diverse aree dell'hinterland, nel tentativo di intercettare i rapinatori. La dinamica dell’assalto è ancora in fase di ricostruzione e le autorità stanno raccogliendo testimonianze e visionando le telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. Il clima di tensione resta alto, mentre gli investigatori cercano di fare luce su questo episodio di violenza che ha scosso la comunità locale.

Sestu, 10 ottobre 2024 - Paura in Via Cagliari, dove nel tardo pomeriggio si è verificata una tentata rapina all'interno di un centro scommesse. Secondo le prime informazioni, almeno tre uomini armati hanno fatto irruzione nel locale, aggredendo il titolare. I malviventi lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola, provocandogli un grave trauma cranico. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’Ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova sotto osservazione per la gravità delle lesioni riportate.