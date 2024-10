Giuseppe Marzano, stroncato da un infarto mentre aiutava un amico: Thiesi perde un maestro di calcio e di vita

In poco tempo, era riuscito a costruire una struttura solida per il settore giovanile del Thiesi, portando la società neroverde a trionfi importanti anche a livello nazionale. Credeva nei giovani e scommetteva su di loro, puntando tutto sul settore giovanile per costruire il futuro della squadra. Nonostante le difficoltà, la sua dedizione ha lasciato un segno indelebile. "Portare avanti i giovani e farli crescere come persone, prima ancora che come calciatori, era la mia missione", diceva spesso. Marzano non si fermava mai, nemmeno fuori dal campo, e il suo ultimo gesto di generosità lo ha colto proprio mentre dava una mano a un amico. Thiesi lo ricorderà per sempre come un uomo capace di fare la differenza, sul campo e nella vita. I funerali si terranno il 9 ottobre alle 10:30 presso il Santuario di Nostra Signora di Seunis, dove la comunità si riunirà per dare l'ultimo saluto a un uomo che ha fatto della passione e della generosità il filo conduttore della sua vita.

Thiesi, 8 ottobre 2024 – Ha avuto un infarto mentre era intento ad aiutare un amico nella vendemmia. Così è morto Giuseppe Marzano, 79 anni, ex allenatore del Thiesi, figura centrale del calcio locale, tanto conosciuto quanto amato. Non era solo un allenatore: Marzano era l'anima del calcio giovanile, un uomo capace di trasformare la passione sportiva in una vera e propria scuola di vita. Dopo la carriera da calciatore, Marzano si era dedicato alla formazione dei giovani, assumendo il ruolo di preparatore.