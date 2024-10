Alghero International Meetup: mercoledì 9 ottobre tornano i Wine Wednesday, eventi per un'Alghero internazionale

La serata Wine Wednesday - format lanciato dal team creativo della Cantina Santa Maria La Palma insieme alla community Alghero English Speakers - si propone come un evento informale e ricco di opportunità. Il funzionamento è molto semplice: si entra nella vineria La Cantina, si sceglie il calice di vino preferito e ci si unisce a un tavolo per incontrare persone già conosciute o totalmente nuove con cui parlare, fare pratica di inglese e divertirsi. Un’opportunità unica nella città di Alghero per migliorare il proprio inglese, scoprire culture diverse e ampliare la rete di conoscenze, il tutto accompagnato da una selezione di vini locali e aperitivi con prodotti sardi. L'evento segna il primo appuntamento autunnale dopo la pausa estiva.





"Questi incontri non sono solo una degustazione di vino, ma vere e proprie piattaforme di scambio culturale e networking internazionale" sottolinea il management della Cantina Santa Maria La Palma, azienda proprietaria de La Cantina. "Il vino è il collante che unisce diverse culture e promuove l'amicizia e la comprensione reciproca tra gli abitanti di Alghero e persone provenienti da ogni parte del mondo. Creare appuntamenti come questo è alla base dell’apertura di uno spazio polivalente come la Vineria La Cantina". L'evento è aperto a tutti, senza costi di ingresso: l’unico costo è dato dall’acquisto dei calici preferiti. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare La Cantina tramite telefono al 0796010139, WhatsApp al 3401504886, o sui canali social. Appuntamento a mercoledì 9 ottobre, dalle 18:30, presso La Cantina in via XXIV Maggio n.6, Alghero.

