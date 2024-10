Oristano, fiamme in un capannone: danneggiati dieci camion per la raccolta rifiuti





Il Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale è stato inviato per fare luce su quanto accaduto. Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute con due unità e un'autobotte, hanno lavorato incessantemente per sei ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La zona resta sotto stretta osservazione, mentre si attendono i primi riscontri per stabilire l'origine del rogo. Le conseguenze dell'incendio rischiano di avere un impatto diretto sul servizio di raccolta rifiuti nei comuni serviti dalla ditta, aggravando una situazione già complessa per la gestione dei rifiuti nella zona di Oristano.

Un incendio ha devastato un capannone nella zona industriale di Oristano, nella notte, danneggiando gravemente dieci autocompattatori utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Il deposito appartiene alla ditta Belloni, responsabile del servizio di smaltimento per diversi comuni della provincia. Il rogo, divampato intorno alla mezzanotte, ha rapidamente avvolto i camion parcheggiati, danneggiando quelli vicini. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, stanno operando le forze dell'ordine per avviare le indagini.